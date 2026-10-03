Haberler

İran'da Ocak 2026'daki gösterilerde "şiddet eylemlerine karıştığı" gerekçesiyle 1 kişi idam edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da, ekonomik nedenlerle başlayıp yönetim karşıtı gösterilere dönüşen olaylarda "şiddet eylemlerine karıştığı" suçlamasıyla idama mahkum edilen 1 kişinin cezası infaz edildi.

İran'da, ekonomik nedenlerle başlayıp yönetim karşıtı gösterilere dönüşen olaylarda "şiddet eylemlerine karıştığı" suçlamasıyla idama mahkum edilen 1 kişinin cezası infaz edildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansında yer alan habere göre, şiddet eylemlerine karışmakla suçlanan ve idama mahkum edilen Siyavuş Cemşidi'nin cezası uygulandı.

Cemşidi'nin Ocak 2026'da çıkan olaylar sırasında emniyet güçlerine ateş ettiği ve daha öncesinde de adam kaçırma, tehdit, hırsızlık ve ruhsatsız silah taşıma gibi suçlardan çok sayıda sabıkasının bulunduğu belirtildi.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken, 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA
Montella'dan 'istifa' tezahüratlarına yanıt: Kulak asmıyorum

"İstifa" çağrılarına verdiği yanıt ortalığı karıştıracak
Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım Belçika'dan da fark yedi

Resmen galibiyeti unuttuk! A Milli Takım'da kabus bitmiyor
Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık

Aliyev'den dikkat çeken Karabağ çıkışı: Tek başımızaydık
Canlı yayında korku dolu anlar: Haber sunarken canından oluyordu

Canlı yayında korku dolu anlar: Haber sunarken canından oluyordu
Korkulan oldu! Arda Güler İtalya maçında yok

Eyvahlar olsun! Bir şok da Arda'dan geldi

Türkiye'ye yönelik CAATSA yaptırımları ile ilgili Trump'tan açıklama

Trump'tan Türkiye açıklaması! Yaptırımlarla ilgili çok net konuştu
Akaryakıtta peş peşe indirim! Motorinde tabela yine değişiyor

Rüzgar tersine döndü! Peşe peşe ikinci indirim geliyor
Asansörde skandal! Kurye idrarını yaparken kameraya yakalandı

Sipariş getiren kuryenin asansörde yaptıkları mide bulandırdı