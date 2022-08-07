İran'da Muharrem ayı etkinlikleri Mersiye ve ağıtlar söyleyerek sırtlarına zincir vuranlardan detaylar NUŞABAT - İran'da Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında, Hazreti Hüseyin'in kardeşi Hazreti Abbas'ın Kerbela'da şehit edildiği Muharrem ayının dokuzuncu günü "Tasua", Kaşan'ın Nuşabad kentinde matem törenleriyle anıldı. Mersiye ve ağıtlar söyleyerek sırtlarına zincir vuranlardan detaylar NUŞABAT - İran'da Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında, Hazreti Hüseyin'in kardeşi Hazreti Abbas'ın Kerbela'da şehit edildiği Muharrem ayının dokuzuncu günü "Tasua", Kaşan'ın Nuşabad kentinde matem törenleriyle anıldı. İranlılar, düzenlenen törende, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti. Güncel AA / Eisa Mohammadi Hz. Hüseyin İran Güncel Haberler

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