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İran'da Muharrem ayı etkinlikleri

Mersiye ve ağıtlar söyleyerek sırtlarına zincir vuranlardan detaylar NUŞABAT - İran'da Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında, Hazreti Hüseyin'in kardeşi Hazreti Abbas'ın Kerbela'da şehit edildiği Muharrem ayının dokuzuncu günü "Tasua", Kaşan'ın Nuşabad kentinde matem törenleriyle anıldı.

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Mersiye ve ağıtlar söyleyerek sırtlarına zincir vuranlardan detaylar

NUŞABAT - İran'da Muharrem ayı etkinlikleri kapsamında, Hazreti Hüseyin'in kardeşi Hazreti Abbas'ın Kerbela'da şehit edildiği Muharrem ayının dokuzuncu günü "Tasua", Kaşan'ın Nuşabad kentinde matem törenleriyle anıldı. İranlılar, düzenlenen törende, Kerbela şehitleri için okunan mersiye ve ağıtlara eşlik etti.

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

Hz. Hüseyin İran Güncel Haberler

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