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İran'da muhafazakarlar Said Celili'yi destekleyecek

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İran'da muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen Direniş Cephesi, cumhurbaşkanı seçiminde Said Celili'yi destekleyeceğini açıkladı. Direniş Cephesi, 2009'da sokak gösterilerine sert tepki gösteren ve nükleer anlaşmaya karşı duran bir yapıdır.

İran'da muhafazakarlara yakınlığıyla bilinen "Direniş Cephesi", 28 Haziran'daki cumhurbaşkanı seçiminde muhafazakar adaylardan Said Celili'yi destekleyeceğini duyurdu.

Direniş Cephesi'ne ait "jebhepaydari" haber sitesinde konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Ülkenin hassas bir dönemden geçtiğine işaret edilen açıklamada, Direniş Cephesi Merkez Şurası'nın 14'üncü cumhurbaşkanı seçiminde eski Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Celili'yi destekleme kararı aldığı belirtildi.

Direniş Cephesi

Tam adı "İslam Devrimi Direniş Cephesi" olan aşırı muhafazakar yapı, 28 Temmuz 2011 yılında kuruldu.

2009 cumhurbaşkanı seçimleri sonrasında reformist lider Mir Hüseyin Musevi taraftarlarının rejim aleyhine düzenlediği sokak gösterilerine sert tepki gösteren cephe üyeleri, nükleer anlaşmaya karşı durması ve zorunlu başörtüsünün uygulanmasındaki tavizsiz tutumlarıyla tanınıyor.

Son yıllarda İran siyasal yapısı içerisinde etkinliğinin arttığı belirtilen cephe, Şubat 2020'de düzenlenen 11'inci dönem milletvekili seçimlerinde 219 sandalyeden yaklaşık 50'sine sahip oldu.

Kaynak: AA / Güncel

Said Celili İran Politika Güncel Haberler

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