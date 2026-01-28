Haberler

İran'da bir kişi İsrail adına casusluk yaptığı suçlamasıyla idam edildi

Güncelleme:
İran'da, İsrail'in istihbarat servisi Mossad adına faaliyet göstermekle suçlanan Hamidrıza Sabit İsmailpur idam cezasına çarptırıldı. 2025'te gözaltına alınan İsmailpur'un gizli belgeleri aktarmak ve sabotaj faaliyetlerine destek sağlamakla suçlandığı belirtildi.

İran'da, İsrail istihbarat servisi Mossad adına faaliyet göstermekle suçlanan Hamidrıza Sabit İsmailpur idam edildi.

Yarı resmi haber ajansı Tesnim, Yargı Erki tarafından İsmailpur'un idamına ilişkin yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

"Mossad ile irtibat kurarak gizli belgeleri karşı tarafa aktarma, patlayıcı yüklü araçların şehirler arası taşınmasında rol alma ve sabotaj faaliyetlerine lojistik destek sağlama" gerekçeleriyle 29 Nisan 2025'te gözaltına alınan İsmailpur'un, "düşman istihbarat servisi için casusluk" yaptığı suçlamasıyla çarptırıldığı idam cezası infaz edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
