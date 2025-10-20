Haberler

İran'da Mossad için casusluk yapan kişi idam edildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran, İsrail'in istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı suçlamasıyla bir kişiyi idam etti. Mahkeme, sanığın istihbarat işbirliğine Ekim 2023'te başladığını ve Şubat 2024'te tutuklandığını bildirdi.

TAHRAN, 20 Ekim (Xinhua) -- İran'da İsrail'in istihbarat servisi Mossad adına casusluk yapmaktan suçlu bulunan bir kişi idam edildi.

İran yargısına bağlı Mizan Haber Ajansı'nın pazar günkü haberine göre eyaletin başyargıcı Seyyid Kazım Musevi, kimliği açıklanmayan kişinin, cumartesi günü İran'ın orta kesimindeki Kum eyaletinde bulunan bir cezaevinde infaz edildiğini söyledi.

Musevi, mahkumun Ekim 2023'te İsrail'le istihbarat işbirliğine başladığını ve Şubat 2024'te tutuklandığını, suçunu itiraf ettiğini ve yasal sürecin ardından ölüm cezasına çarptırıldığını kaydetti.

Musevi, İran istihbarat ve yargı makamlarının söz konusu kişinin faaliyetlerini tespit ederek, ülkenin hassas verilerinin İsrail'e aktarılmasını engellediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk gözaltına alındı

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü gözaltına alındı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal mesaj: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız

İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal Gazze mesajı
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal mesaj: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız

İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal Gazze mesajı
Galatasaray resmen kimyalarını bozdu! Liverpool'a bir darbe daha

Galatasaray resmen kimyalarını bozdu! Liverpool'a bir darbe daha
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
Kazanılan maç sonrası ortalık karıştı! Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor

Fenerbahçe taraftarı takımın başında o hocayı görmek istiyor
Nihat Kahveci Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Nabız 200'e çıkmadan olmuyor

Fenerbahçe maçı sonrası çıldırdı: Bu oyuncu grubu...
Herkes 'Neden?' diye soruyor! TFF'den futbolseverleri çıldırtan karar

Herkes "Neden?" diye soruyor! TFF'den futbolseverleri çıldırtan karar
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'ndan zafer mitingi! Erdoğan'a teşekkür etti

KKTC'de zafer mitingi! Erdoğan mesajı dikkat çekti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.