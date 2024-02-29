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İran'da Milletvekili Seçimleri Öncesi Halkın Talepleri

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İran'da yapılacak milletvekili seçimlerinde halkın kalıcı çözüm istediği talepleri arasında emekli maaşlarının iyileştirilmesi, ilaç temininin sağlanması, ekonomik durumun düzeltilmesi ve hukuk dışı uygulamaların son bulması yer alıyor. Seçim havasının yaşanmadığı başkent Tahran'da, ekonomik ve sosyal sorunlar da halkın seçimlere ilgisiz kalmasında etkili oluyor.

İran'da yarın yapılacak milletvekili seçimlerinde "emekli maaşlarının iyileştirilmesi, ülkede bulunamayan ilaçların temin edilmesi, ekonomik durumun düzeltilmesi ve hukuk dışı uygulamaların son bulması" halkın kalıcı çözüm istediği talepleri arasında öne çıkıyor.

Başkent Tahran'da halk, günlük yaşamına devam ederken bazı afişler ile şehrin bazı yerlerine konumlandırılan dev oy sandıkları dışında bir seçim havası gözlemlenmiyor.

Siyasi partili katılımların olmaması ve bazı grupların oluşturduğu ortak seçim listeleri haricinde bireysel adaylık süreçlerinin sürmesinin yanı sıra ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunlar da halkın seçimlerle ilgilenmemesinde etkili oluyor.

Nükleer faaliyetleri nedeniyle yıllardır yaptırımlara maruz kalan İran'da Kovid-19 sürecindeki sıkıntılarla beraber ekonomik sorunlar daha da hissedilir oldu.

Böyle bir dönemde sandık başına gidecek olan İranlıların yeni seçilecek milletvekillerinden beklentileri sorunlarına kalıcı çözüm bulmaları ve adaleti sağlamaları yönünde.

Ayrıca emekli maaşlarının iyileştirilmesi, ülkede bulunamayan ilaçların temin edilmesi, ekonomik durumun düzeltilmesi ve hukuk dışı uygulamaların son bulması da İranlıların talepleri arasında ilk sıralarda.

Seçim arifesinde AA muhabirine konuşan işçi emeklisi Perviz Nuri, bir seçmen olarak, yeni seçilecek milletvekillerinden beklentisinin gençlerin sorunlarının çözülmesi ve pahalılığa bir çözüm bulunması olduğunu söyledi.

Sınıflar arasındaki yaşam standartları makasının çok açıldığını dile getiren Nuri, "Ben İran-Irak Savaşı'nda 8 sene savaşan emekli bir gazi olarak bir belediye çalışanının maaşı kadar maaş alamıyorum. Bu durumda bana zulmedilmiş oluyor." dedi.

Nuri, "İnşallah dürüst olanlar Meclise gider. Onlardan istediğimiz sorunlarımızı çözmeleri. Gençlerin işsizlik sorununu çözsünler. 3 çocuğum var, evdeler ve hepsi işsiz." diye konuştu.

İlaç bulmakta sıkıntı yaşanıyor

Meryem Muhammedzade ise kanser hastası olduğunu aktararak ilaç bulmakta sıkıntılar yaşadığını belirtti.

İlaç temin etme sorunun çözülmesini istediğini ifade eden Muhammedzade, "İlacım yok ve bulunmuyor. Tedavide gerekli takviye ilaçlarını sigorta karşılamıyor. Bunun çözülmesi lazım." dedi.

Adalet tesis edilmeli

Tahranlı Yasir Hurşidi de İran halkının temel isteğinin "adaletin tam olarak tesisi" olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Adalet de kanunun uygulaması ile sağlanır. Şimdiki sıkıntımız kanunların tam olarak uygulanmamasından kaynaklı. Seçilecek milletvekillerinden beklentim, kanunlara uymaları ve hukukun uygulanmasını sağlamaları."

Sümeyye İbadi ise "Milletvekillerinden, pahalılık ve fakirlik sorununu çözmelerini istiyoruz. Verdikleri sözleri tutmalarını ve bunu uygulamalarını bekliyoruz. İyi bir konum elde ettiklerinde halkı unutmasınlar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Güncel

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