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İran'da meydana gelen depremde ölü ve yaralılar var

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İran'ın doğusunda meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde 4 kişi hayatını kaybederken 120 kişi de yaralandı.

İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Kaşmer ilçesinde meydana gelen depremde 4 kişinin hayatını kaybettiği, 120 kişinin yaralandığı bildirildi.

İran'da meydana gelen depremde ölü ve yaralılar var

İran resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre, Kaşmer Kaymakamı Hüccetullah Şeriatmedari, 5 büyüklüğündeki depremin yerel saatle 13.24'te meydana geldiğini belirtti.

İran'da meydana gelen depremde ölü ve yaralılar var

4 ÖLÜ, 120 YARALI VAR

Deprem nedeniyle ilçede ve ilçeye bağlı "Zinde Can" köyünde toplam iki evin hasar gördüğünü aktaran Şeriatmedari, 4 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Sarsıntıda 120 kişinin de yaralandığını aktaran Şeriatmedari, yaralananların bir çoğunun ayakta tedavi edildiğini, bir kısmının da hastanelerde tedavi altına alındığı bilgisini verdi.

Kaynak: AA / Güncel

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