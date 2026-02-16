İran'da bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti
İran'ın Zahidan kentinde maden işçilerini taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Emniyet yetkilileri saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde maden işçilerini taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.
İran basınındaki haberlere göre, Zahidan kentinde maden işçilerini taşıyan araca kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.
Saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.
Zahidan Emniyet Müdürü saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel