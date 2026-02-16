Haberler

İran'da bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'ın Zahidan kentinde maden işçilerini taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. Emniyet yetkilileri saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletine bağlı Zahidan kentinde maden işçilerini taşıyan araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaşamını yitirdi.

İran basınındaki haberlere göre, Zahidan kentinde maden işçilerini taşıyan araca kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 2 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi yaralandı.

Zahidan Emniyet Müdürü saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırganların yakalanması için çalışmaların sürdüğünü bildirdi.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba - Güncel
Trump'ın İran'la anlaşma sağlanamazsa İsrail'e saldırı için destek vereceği iddiası

Trump istediğini alamazsa o ülkeye saldırı iznini verecek
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!
Tutuklama sonrası Görele'de CHP'li 2 meclis üyesi partisinden istifa etti

Mide bulandıran iddiada kriz büyüyor! Tutuklamadan sonra istifa geldi
Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor

Günde sadece 7 adet üretiyor, fiyatı 6 bin TL'ye kadar çıkıyor
Antalya-Konya yolunu su bastı

Burası Türkiye'nin en işlek yollarından birisi
Keçiören'de ilginç istifa kutlaması: Adak lokması dağıtıldı

Başkan'ın istifasını böyle kutladı: Ahdım vardı!
Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar

Ali Babacan'dan Özgür Özel'e rest: Kavga çıkar
İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline

İsimleri tek tek paylaştılar! Bu liste doğruysa vay dünyanın haline