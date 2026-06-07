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İran'ın güney sahillerinde, ABD - İsrail saldırıları kaynaklı, petrol kirliliği endişesi

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İran'ın Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisi, ABD ve İsrail saldırılarında hasar alarak denizde petrol kirliliğine yol açtı. Yetkililer, kirliliğin mercan yaşamını tehdit ettiğini ve bölgeye yayılmaması için önlem alındığını açıkladı.

İran'ın güneyindeki Hürmüzgan Eyaleti'nin Bender Lenge kentine bağlı Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisinin, ABD ve İsrail saldırılarında zarar görmesi sonucu denizde petrol kirliliği meydana geldiği bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, İran Çevre Koruma ve İzleme Kurumu Başkanı Şina Ensari, Lavan Adası'ndaki petrol rafinerisinin zarar görmesi sonucu denizde petrol kirliliği meydana geldiğini ve gerekli incelemelerin yapıldığını söyledi.

Ensari, mevcut durumda petrol kirliliğinin denizlerdeki mercan yaşamına olumsuz etki yapma ihtimalinin bulunduğunu ve gerekli incelemeler yapıldıktan sonra konuyla ilgili olarak çeşitli önlemler alacaklarını belirtti.

Lavan Adası yakınlarındaki yerlerin askeri olarak hassas bölgeler olduğunu ve bu nedenle kirliliğin meydana geldiği bazı yerlere ulaşamadıklarını vurgulayan Ensari, petrol kirliliğinin Buşehr ve Hürmüzgan eyaleti sahilleri başta olmak üzere bölgeye yayılmaması için çaba gösterdiklerini dile getirdi.

Lavan Adası'nda bulunan Lavan Petrol Rafinerisi tesisi, İran ile ABD arasında varılan ateşkese rağmen 8 Nisan'da saldırıya uğramış ve rafineride patlama meydana gelmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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