İran'ın Kirman eyaletinde kum fırtınası nedeniyle bir günlük tatil ilan edildi

İran'ın Kirman eyaletinin bazı bölgelerinde kum fırtınası ve hava kirliliği nedeniyle devlet daireleri ile bankaların tatil edildiği bildirildi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Kirman'da kum fırtınası ile birlikte havadaki toz miktarının artması nedeniyle bazı bölgelerde tatil ilan edildi.

Kirman Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları ve artan hava kirliliği nedeniyle Rafsancan, Zerend, Fehrec ve Nermaşir ilçelerindeki tüm devlet kurumları ile bankalar bir gün tatil edildi.

Açıklamaya göre, acil durum merkezleri, hizmet sektörü ile askeri ve emniyet personelleri ise faaliyetlerine devam edecek.