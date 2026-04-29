İran'da kömür madeninde meydana gelen göçükte 2 işçi hayatını kaybetti
İran'ın Güney Horasan eyaletine bağlı Tebes kentinde bir kömür madeninde meydana gelen göçükte 2 işçinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansına göre, Tebes'teki bir kömür madeninde göçük meydana geldi.
Olayda 2 işçi yaşamını yitirdi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun