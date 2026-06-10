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İranlı yetkili, Keşm Adası'nda herhangi bir patlama olmadığını söyledi

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İran basını, Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda patlama sesi duyulduğunu öne sürerken, ada kaymakamı herhangi bir patlama olmadığını açıkladı. ABD ise daha önce bölgede bir helikopter kazası sonrası saldırı düzenlemişti.

İran basını ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı'ndaki Keşm Adası'nda patlama sesi duyulduğunu belirtirken, Keşm Kaymakamı adada herhangi bir patlama olmadığını bildirdi.

Mehr Haber Ajansının yerel kaynaklara dayandırdığı haberinde, Basra Körfezi'nde bulunan Keşm Adası'nda patlama sesi duyulduğu belirtildi.

Keşm Kaymakamı Hüseyin Emir Timuri ise Keşm Adası'nda herhangi bir patlamanın meydana gelmediğini söyledi.

Timuri, duyulan patlama sesinin adayla ilişkisi olmadığını ifade etti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), dün yaptığı açıklamada, AH-64 Apache tipi helikopterin, devriye gezdiği sırada Umman kıyıları yakınlarında düştüğünü duyurmuştu.

Açıklamada, helikopterdeki 2 mürettebatın kurtulduğu belirtilmişti. ABD, helikopterin düşürülmesini gerekçe göstererek gece saatlerinde İran'ın güneyindeki Mübarek Dağı, Sirik kenti ve Keşm ile Cask adalarını hedef almıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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