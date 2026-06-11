İran'ın Kerec, Kazvin ve Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyuldu
İran'ın Kerec, Kazvin ve Bender Abbas kentlerinde kaynağı belirsiz patlama sesleri duyuldu. Devlet televizyonu olayı doğruladı.
İran'ın Kerec, Kazvin ve güneydeki Bender Abbas kentlerinde patlama sesleri duyulduğu bildirildi.
İran devlet televizyonu, Elburz eyaletine bağlı Kerec kentinde kaynağı henüz belirlenemeyen patlama seslerinin geldiğini duyurdu.
ABD'nin saldırılarında hedef alınan güneydeki Bender Abbas kenti ile Kazvin kentinde de yeni patlama sesleri duyulduğu aktarıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun