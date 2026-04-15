İran'da "kamu güvenliğini bozmak" suçlamasıyla iki eyalette 31 kişi gözaltına alındı

İran'da "siber alanda kamu güvenliğini bozmak" ve "ülke yönetimi aleyhinde girişimlerde bulunmak" suçlamalarıyla iki eyalette 31 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının İsfahan'a bağlı Natanz Emniyetine dayandırdığı habere göre, "siber alanda kamu güvenliğini bozmak" ve "ülke yönetimi aleyhinde girişimlerde bulunduğu" tespit edilen 26 kişi gözaltına alındı.

Hürmüzgan eyaletinde de "kamu güvenliğini bozmak" ile suçlanan, "düşman yabancı medyayla temas halinde olduğu tespit edilen ve paralı asker" olarak nitelendirilen 5 kişinin operasyonlarda gözaltına alındığı aktarıldı.