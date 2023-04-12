İran'da Kadir Gecesi'ni ihya programları düzenlendi

İran'ın başkenti Tahran'da halk Kadir Gecesi'ni ihya için mescitlere yöneldi.

Başkentte ağırlıklı olarak İmam Humeyni Cuma Mescidi ile Tecriş semtinde bulunan İmamzade Salih Türbesi'ne gelen Tahranlılar imsak vaktine kadar toplu ibadette bulunarak dualar okudu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'da yayımlanan haberlere göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi de İmam Humeyni Türbesinde düzenlenen Kadir Gecesi merasimine katıldı.

Reisi, Kadir Gecesi'nin önemine dikkati çekerek bu gecenin Allah'ın hakkı arayanlar için yollar açtığı bir gece olduğunu söyledi.

İran'da Kadir Gecesi ramazan ayının 19, 21 ve 23'üncü günlerinden biri olarak kabul ediliyor. Şeb-i İhya olarak da adlandırılan bu gecelerde İranlılar mescitlerde toplanıp dua etmenin yanı sıra aile ziyaretlerinde bulunarak birlikte sahur da yapıyor.