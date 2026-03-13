Haberler

İsrail füzesiyle ölen TIR şoförü eski uzman çavuş, evlilik hayali kuruyormuş

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran'da İsrail füzesinin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden TIR şoförü Hüseyin Fırat için cenaze töreni düzenlendi. Ailesi ve yakınlarının katıldığı tören, Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleştirildi.

CENAZESİ DEFNEDİLDİ

İran'da İsrail füzesinin TIR'a isabet etmesi sonucu ağır yaralanan ve götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden şoför Hüseyin Fırat'ın cenazesi, Dışişleri Bakanlığı'nın girişimleri ile memleketi Hatay'ın Reyhanlı ilçesine getirildi. Mezarlık kompleksinde düzenlenen cenaze törenine; ailesi, Kaymakam Muharrem Coşkun, Emniyet Müdürü Mehmet Türken, yakınları ve vatandaşlar katıldı. Fırat'ın yakınları, tabutuna damatlık koydu. Fırat, dualarla toprağa verildi.

'ETRAF CESETLERLE DOLUYDU'

Hüseyin'in TIR şoförü babası Coşkun Fırat, saldırı günü kendisinin de olay yerinde araç sürdüğünü söyledi. Yaşananları anlatan Fırat, "Peş peşe gidiyorduk. Aramızda sadece 30 metre vardı. Bir patlama sesi duydum. Lastik patladı sandım. Aynaya baktığımda oğlumun aracına bomba düşmüştü, alev alıyordu. Etraf cesetlerle doluydu. İsrail'i kınıyorum. İnsanlar öldürülüyor, bunlara hep şahit oluyoruz. Oğlumun hastanedeki tedavi sürecinde İranlılar, bize çok yardımcı oldu ama ne yazık ki kurtaramadık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
