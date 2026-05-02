İran'da "İsrail'e casusluk yapmakla" suçlanan iki kişi idam edildi

İran'da, İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad'a çalışmakla suçlanan iki kişinin idam edildiği bildirildi.

İran Yargı Erkine bağlı Mizan Haber Ajansına göre, Yakup Kerimpur ve Nasır Bekerzade isimli iki İranlı, "Mossad adına casusluk yapmaktan dolayı" suçlu bulundu.

Mossad ajanlarıyla irtibatta olduğu suçlaması yöneltilen Kerimpur'un, 28 Şubat'ta başlayan savaşla birlikte ülkenin hassas bilgilerini Mossad'a ilettiği, Bekerzade'nin de İran'daki önemli şahsiyetlerle ilgili bilgileri Mossad'a gönderdiği ve Natanz'da istihbarat amaçlı bilgi topladığı kaydedildi.

İran'da nisan ayında Mossad ile işbirliği yaptığı gerekçesiyle 5 kişi idam edilmişti.

Ülkede ayrıca yine geçen ay, 28 Aralık 2025'te başlayan protestolarda şiddet eylemi gerçekleştirdiği öne sürülen 4 kişinin idam cezası infaz edilmişti.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
