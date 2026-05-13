İran'da İsrail'e casusluk yapmakla suçlanan 1 kişi idam edildi

İran'da, İsrail dış istihbarat servisi Mossad adına casusluk yaptığı iddiasıyla idama mahkum edilen 1 kişinin cezasının infaz edildiği bildirildi.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı, Mossad adına casusluk yapmakla suçlanan İhsan Efreşte'nin idam cezasının infaz edildiğini açıkladı.

Mossad tarafından sanal ortamda eğitildiği öne sürülen Efreşte'nin, Farsça dışında İngilizce, Arapça ve İbranice bildiği, Mossad ile mesaj yoluyla irtibat kurduğu ve "James" kod adını kullandığı iddia edildi.

Kurtarılan e-postalarında Mossad ile çok sayıda yazışmasının tespit edildiği öne sürülen Eşrefte, siber uzman olarak işe girdiği bir bilişim şirketinde kuruma ve yetkililere ait özel bilgileri Mossad'a göndermekle suçlanmıştı.

Eşrefte'nin ayrıca taksi şoförlüğü maskesi altında çeşitli hassas noktaların fotoğrafını çekerek iletişimde olduğu yabancı unsurlara gönderdiği ileri sürülmüştü.

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
