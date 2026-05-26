İran'da yargı, Cumhurbaşkanı tarafından internet kısıtlamalarının karşı kurulan merkez kararını askıya aldı

İran İdari Adalet Divanı, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan tarafından internetteki kısıtlamaların kaldırılması amacıyla onaylanan "Siber Alanının Düzenlenmesi ve Yönetimi İçin Özel Merkez Kurulması" kararının uygulanmasını geçici olarak askıya aldığını bildirdi.

İran resmi haber ajansı IRNA'nın yargı açıklamasına dayandırdığı haberde, kararın, yapılan şikayetler üzerine İdari Adalet Divanı'nın uzman komiteleri tarafından, "konunun aciliyeti ve gerekliliği dikkate alınarak" alındığı kaydedildi.

Mahkeme, şikayetlerin nihai değerlendirme süreci tamamlanana kadar söz konusu merkezin karar ve onaylarının geçerli olmayacağını duyurdu.

Açıklamada, uygulamanın geçici tedbir kapsamında durdurulduğu ve ilgili şikayetin olağan dışı usulle incelemeye alındığı belirtilirken İdari Adalet Divanı'nın ülkede uluslararası internetin durumu konusuna herhangi bir müdahalesi olmadığı ifade edildi.

İran'da uluslararası ağlara internet erişimi ocak ayında şiddet eylemlerine dönüşen gösteriler sırasında kısıtlanmıştı. Daha sonra internet erişimi normale dönmüş ancak ABD-İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar sonrası İran interneti uluslararası erişime tamamen kapatmıştı.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan 13 Mayıs'ta ülkedeki internet erişimini gözden geçirmek üzere "İran Siber Alanını Düzenleme ve Yönlendirme Merkezi" adında yeni bir kuruluşun oluşturulduğunu ve başına da Cumhurbaşkanı Birinci Başkan Yardımcısı Muhammed Rıza Arif'i atandığını duyurmuştu. Konsey, dün uluslararası internet bağlantısının sağlanması yönünde karar almış ve Pezeşkiyan da kararı onaylayarak uygulanmak üzere İletişim ve Bilgi Teknoloji Bakanlığına göndermişti.