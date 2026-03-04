İran'da İlkokulu Hedef Alan Abd-İsrail Saldırısında Hayatını Kaybedenler İçin Cenaze Töreni Düzenlendi
TAHRAN, 4 Mart (Xinhua) -- İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinin Minab kentinde ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybeden öğrenciler ve okul çalışanları için düzenlenen cenaze töreni, 3 Mart 2026.
TAHRAN, 4 Mart (Xinhua) -- İran'ın güneyindeki Hürmüzgan eyaletinin Minab kentinde ABD- İsrail saldırısında hayatını kaybeden öğrenciler ve okul çalışanları için düzenlenen cenaze töreni, 3 Mart 2026.
İsrail ve ABD'nin cumartesi günü bir okula gerçekleştirdiği bombardıman sırasında en az 165 kişi hayatını kaybederken, 95 kişi de yaralanmıştı. (Fotoğraf: Mehr Haber Ajansı/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua