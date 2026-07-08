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İran devlet televizyonu: Güneydeki Sirik kentinde patlama sesleri duyuldu

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İran devlet televizyonu, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kenti ve Keşm Adası'nda patlama sesleri duyulduğunu, patlamaların kaynağının henüz bilinmediğini bildirdi.

İran devlet televizyonu, ülkenin güneyinde Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde patlama sesleri duyulduğunu bildirdi.

İran'ın devlet televizyonu, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinde birkaç patlama sesi duyulduğuna dair bilgiler aldığını duyurdu.

Patlama seslerinin Keşm Adası'ndan da geldiği belirtilirken patlamaların kesin yeri ve kaynağının henüz bilinmediği aktarıldı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
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