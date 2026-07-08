İran devlet televizyonu: Sirik'teki patlamaların ardından Bender Abbas kentinde de 6 patlama sesi duyuldu
İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik kentinde 7, Bender Abbas'ta ise 6 patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Patlamaların kaynağı henüz açıklanmadı.
İran basını, Hürmüz Boğazı yakınlarındaki Sirik'teki patlamaların ardından Bender Abbas kentinde de 6 patlama sesi duyulduğunu bildirdi.
İran devlet televizyonunun haberinde, Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentinin ardından aynı eyaletteki Bender Abbas kentinde de 6 patlama sesi duyulduğu aktarıldı.
Diğer yandan, Sirik kentindeki patlamaların Tahiruyi köyünden geldiği ve şu ana kadar 7 patlama sesi duyulduğu bilgisi verildi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun