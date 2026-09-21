İran'da güvenlik güçlerine ateş açıldı, bir güvenlik görevlisi öldü, 3 kişi yaralandı

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TAHRAN (AA) – Sistan ve Beluçistan Polis Merkezi, İranşehr kentinde güvenlik güçlerini taşıyan araca ateş açılması sonucu bir güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Sistan ve Beluçistan Polis Merkezi, İranşehr kentinde güvenlik güçlerine ateş açıldığını belirtti.

Bezman ile İranşehr kentleri arasında devriye görevi yapan emniyet güçlerine silahlı bir grup tarafından açılan ateş sonucu Ali Rıza Mehrabi isimli bir güvenlik görevlisi hayatını kaybederken üç kişi de yaralandı.

Saldırıya ilişkin ayrıntıların daha sona açıklanacağı duyuruldu.

Kaynak: AA