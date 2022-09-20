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İran'da günlük yaşam

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Tahran'daki günlük yaşamdan detaylar Yürüyüş ve alışveriş yapan kadınlardan detaylar TAHRAN - İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından Tahran'da günlük yaşam görüntülendi.

Tahran'daki günlük yaşamdan detaylar

Yürüyüş ve alışveriş yapan kadınlardan detaylar TAHRAN - İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından Tahran'da günlük yaşam görüntülendi.

Kaynak: AA / Eisa Mohammadi - Güncel

alışveriş Tahran İran Güncel Haberler

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