İran'da günlük yaşam Güncel Haberler Tahran'daki günlük yaşamdan detaylar Yürüyüş ve alışveriş yapan kadınlardan detaylar TAHRAN - İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından Tahran'da günlük yaşam görüntülendi. Tahran'daki günlük yaşamdan detaylar Yürüyüş ve alışveriş yapan kadınlardan detaylar TAHRAN - İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından Tahran'da günlük yaşam görüntülendi. Güncel Kaynak: AA / Eisa Mohammadi alışveriş Tahran İran Güncel Haberler

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