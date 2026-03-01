Haberler

İran'da Hamaney'in görevini yeni lider seçilene kadar yürütecek geçici konsey üyeleri belli oldu

Güncelleme:
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ölümünün ardından, anayasal süreç gereği oluşturulan geçici liderlik konseyine Ayetullah Ali Rıza Arafi dahil edildi. Konsey, cumhurbaşkanı ve yargı başkanıyla birlikte Veliyy-i Fakih makamının görevlerini sürdürecek.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in ABD-İsrail saldırısında hayatını kaybetmesinin ardından anayasal sürece göre oluşturulan üç üyeli geçici liderlik konseyine, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyesi din adamı Ayetullah Ali Rıza Arafi hukukçu üye olarak seçildi.

İran devlet televizyonunun aktardığına göre, Devletin Maslahatını Teşhis Konseyi üyesi Muhsin Dehnevi, Arafi'nin, Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Yargı Erki Başkanı Gulamhüseyn Muhsini Ejei'nin yer aldığı geçici liderlik konseyine dahil edildiğini duyurdu.

Buna göre, yeni lider seçilene kadar Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Yargı Erki Başkanı Ejei ve Ayetullah Arafi, Veliyy-i Fakih makamının görevlerini geçici olarak birlikte yürütecek.

İran'ın önde gelen din adamlarından Arafi, Anayasayı Koruyucular Konseyi ve Uzmanlar Meclisi üyeliğini sürdürüyor.

