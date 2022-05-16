İran'da Ganjali Han Hamamı - Haberler

İran'da Ganjali Han Hamamı
AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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Kirman Eyaletindeki Ganjali Han Hamamı'ndan detay Hamamı ziyaret eden turistlerden detaylar Hamamdaki heykellerden detaylar KİRMAN - İran'ın Kirman Eyaletindeki Ganjali Han Hamamı, güzelliği ve ihtişamı ile ziyaretçilerini büyülüyor.
Kirman Eyaletindeki Ganjali Han Hamamı'ndan detay
Hamamı ziyaret eden turistlerden detaylar
Hamamdaki heykellerden detaylar KİRMAN - İran'ın Kirman Eyaletindeki Ganjali Han Hamamı, güzelliği ve ihtişamı ile ziyaretçilerini büyülüyor. Safevi Devleti döneminde yapılan ve Kirman'ın atalarının yaşamını simgeleyen tarihi Ganjali Han Hamamı peyzaj mimarisi ile yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.
AA / Eisa Mohammadi - Güncel