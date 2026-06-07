İran'ın güneydoğusundaki silahlı çatışmada 5 kişi öldü

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada biri emniyet görevlisi, 5 kişi hayatını kaybetti.

Fars Haber Ajansının emniyet kaynaklarından aktardığına göre, Sistan-Beluçistan eyaletinin Seravan ilçesinde güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada silahlı grubun 4 üyesi öldürülürken, güvenlik güçlerinden ise 1 personelin hayatını kaybettiği belirtildi.