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İran'ın güneydoğusundaki silahlı çatışmada 5 kişi öldü

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İran'ın Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada biri emniyet görevlisi 5 kişi hayatını kaybetti.

İran'ın güneydoğusundaki Sistan-Beluçistan eyaletinde emniyet güçleriyle silahlı bir grup arasında çıkan çatışmada biri emniyet görevlisi, 5 kişi hayatını kaybetti.

Fars Haber Ajansının emniyet kaynaklarından aktardığına göre, Sistan-Beluçistan eyaletinin Seravan ilçesinde güvenlik güçleri ile silahlı bir grup arasında çatışma çıktı.

Çatışmada silahlı grubun 4 üyesi öldürülürken, güvenlik güçlerinden ise 1 personelin hayatını kaybettiği belirtildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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