İran: Elektrik tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle Tahran'ın bazı bölgelerinde kesintiler meydana geldi
İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı'na göre, İran Enerji Bakanlığı, elektrik tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle Tahran'ın bazı bölgeleri ile Elbruz eyaletinin bazı kesimlerinde kesintiler meydana geldiğini ve sorunun giderilmesi için çalışmaların sürdüğünü duyurdu.
Bakanlık daha sonra ayrıntılı bilgi verileceğini belirtti.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba