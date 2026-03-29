İran basını: Tahran ve Kerec'te kesinti yaşanan bölgelere elektrik verilmeye başlandı
İran, Tahran ve Kerec kentlerinde elektrik kesintileri sonrası enerji verilmesine başlandığını açıkladı. ABD ve İsrail'in saldırıları sonrasında yaşanan kesintilerin sona erdiği belirtildi.
İran'ın, Tahran ve Kerec kentlerinde kesinti yaşanan bölgelere elektrik verilmeye başlandığı belirtildi.
İran basınında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından yaşanan bölgesel elektrik kesintilerinin giderildiği, Tahran ve Kerec'te kesinti yaşanan bölgelere enerji verildiği haberleri yer aldı.
İran Enerji Bakanlığı, elektrik tesislerine yönelik saldırılar nedeniyle Tahran'ın bazı bölgeleri ile Elbruz eyaletinin bazı kesimlerinde kesintiler meydana geldiğini duyurmuştu.
Kaynak: AA / Tolga Akbaba