Haberler

İran'daki pilot kurtarma operasyonunda imha edilen ABD uçaklarının tanesi 100 milyon dolardan fazla

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD basını, İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonu sırasında imha edilen iki MC-130J uçağının değerinin her birinin 100 milyon dolardan fazla olduğunu bildirdi.

ABD basınında yer alan haberde, İran'ın düşürdüğü F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonu esnasında mha edilen iki MC-130J uçağının toplam değerinin 200 milyon dolardan fazla olduğu belirtildi.

Wall Street Journal'ın (WSJ) aktardığı bilgilere göre, operasyon sırasında bölgede mahsur kalarak imha edilen bu iki uçağın her birinin maliyeti 100 milyon doları aşıyor. Asker sevkiyatı ile tahliyesi için tasarlanan MC-130J uçakları, havada yakıt ikmali yapabiliyor. Söz konusu uçaklar, ısı güdümlü füzeler de dahil olmak üzere hava savunma sistemlerini önleyecek donanımlarıyla biliniyor.

WSJ, F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu kurtarma operasyonunda MC-130J tipi uçakların görevlendirildiğini bildirmişti.

Görev kapsamında özel kuvvetleri taşıyan MC-130J tipi nakliye uçaklarından ikisinin "bilinmeyen sebeplerle yerde mahsur kaldığı" ve "yok edildiği" kaydedilmişti.

Öte yandan, "imha edilen" uçaklara ilişkin ABD'den henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

NE OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 3 Nisan'da ülkenin orta kesimlerinde bir savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü duyurmuştu.

İran basını, ABD'ye ait savaş uçağının pilotunun yakalanıp esir alınmış olabileceğini kaydetmişti.

ABD basınına konuşan yetkililer de uçağın düştüğünü doğrulayarak mürettebattan bir kişinin kurtarıldığını, ikinci kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü belirtmişti.

New York Times gazetesinin haberinde, Hürmüz Boğazı yakınlarında F-15 savaş uçağıyla neredeyse aynı anda, ikinci bir ABD savaş uçağının daha düşürüldüğü kaydedilmişti. Haberde, uçağın pilotunun olaydan kurtulduğu aktarılmıştı. ABD Başkanı Donald Trump, İran'da 3 Nisan'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç
Haberler.com
500

Yorumlar (7)

Haber YorumlarıTrakyalı Ezelden:

Dokunmazdı hani, dokunmuş demek

Yorum Beğen27
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıGenco:

Kendileri imha etmişlermiş miş …..

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıİTİBAR FANİ:

super olmuş

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

O imha edilen uçaklarda herkes kurtulmuş mu?

Yorum Beğen11
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısafir:

ABD süper güç değil. Süper Hava Gazı imiş.

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

