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İran'ın Huzistan eyaletinde bir İHA düşürüldü

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İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Endika kentinde, menşei belirtilmeyen bir insansız hava aracı (İHA) hava savunma sistemi tarafından vurularak düşürüldü. Araç, 'düşman İHA'sı' olarak nitelendirildi.

İran'ın güneybatısındaki Huzistan eyaletine bağlı Endika kentinde bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü bildirildi.

Fars Haber Ajansına göre, söz konusu İHA İran hava savunma sistemi tarafından vuruldu.

Menşei hakkında bilgi verilmeyen sadece "düşman İHA'sı" olarak nitelendirilen aracın Endika kentine bağlı Çalbulutek köyü yakınlarında düştüğü kaydedildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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