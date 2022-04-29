İran'da "Dünya Kudüs Günü" etkinliği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'da "Dünya Kudüs Günü" etkinliği

AA - Eisa Mohammadi - Güncel
 - Güncelleme:

İran'ın başkenti Tahran'da, "Dünya Kudüs Günü" nedeniyle bir araya gelen binlerce gösterici Tahran Üniversitesi'ne doğru yürüyüş düzenledi.

İran'ın başkenti Tahran'da, "Dünya Kudüs Günü" nedeniyle bir araya gelen binlerce gösterici Tahran Üniversitesi'ne doğru yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılanlar, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin fotoğraflarını taşıdı.

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

Tahran Üniversitesi, Tahran, Kudüs, İran, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title