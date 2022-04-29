İran'da "Dünya Kudüs Günü" etkinliği
AA - Eisa Mohammadi - Güncel
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İran'ın başkenti Tahran'da, "Dünya Kudüs Günü" nedeniyle bir araya gelen binlerce gösterici Tahran Üniversitesi'ne doğru yürüyüş düzenledi.
İran'ın başkenti Tahran'da, "Dünya Kudüs Günü" nedeniyle bir araya gelen binlerce gösterici Tahran Üniversitesi'ne doğru yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe katılanlar, ABD saldırısında öldürülen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin fotoğraflarını taşıdı.
AA / Eisa Mohammadi - Güncel