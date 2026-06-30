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İran'ın Kirmanşah eyaletinde silahlı saldırıda 2 asker öldü

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İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Pave kentinde emniyet güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 asker hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Pave kentinde emniyet güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 asker hayatını kaybetti.

Fars Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları Ordusu konuya ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, " Teröristlerin yerel Devrim Muhafızları mensuplarının evlerine ateş açması sonucu, Burhan Krisani ve Halid Halidinia hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.

Olayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtilirken saldırının kim veya kimler tarafından düzenlediğine ilişkin bilgi verilmedi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
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