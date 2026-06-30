İran'ın Kirmanşah eyaletinde silahlı saldırıda 2 asker öldü
İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Pave kentinde emniyet güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 asker hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
İran'ın Kirmanşah eyaletine bağlı Pave kentinde emniyet güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda Devrim Muhafızları Ordusu mensubu 2 asker hayatını kaybetti.
Fars Haber Ajansı'na göre, Devrim Muhafızları Ordusu konuya ilişkin açıklama yaptı.
Açıklamada, " Teröristlerin yerel Devrim Muhafızları mensuplarının evlerine ateş açması sonucu, Burhan Krisani ve Halid Halidinia hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı." ifadeleri kullanıldı.
Olayla ilgili incelemenin başlatıldığı belirtilirken saldırının kim veya kimler tarafından düzenlediğine ilişkin bilgi verilmedi.