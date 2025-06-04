İran'da DEAŞ'a Yönelik Operasyon: 13 Kişi Gözaltında

İran, başkent Tahran'daki bir tören sırasında terör saldırıları planladığı tespit edilen terör örgütü DEAŞ üyesi 13 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

İran devlet televizyonuna konuşan İran Emniyet Teşkilatı Sözcüsü Said Muntazır el-Mehdi, Tahran, İsfahan, Kum ve Elburz eyaletlerinde terör örgütü DEAŞ mensuplarına karşı terörle mücadele ekipleri tarafından operasyonlar düzenlendiğini söyledi.

Sözcü Mehdi, "Bu operasyonlarda, yakın zamanda Tahran'da düzenlenen törende bombalama eylemleri gerçekleştirmeyi amaçlayan intihar bombacıları da dahil olmak üzere terör örgütü DEAŞ üyesi 13 kişi intihar yelekleri, ekipman ve malzemeleriyle birlikte gözaltına alındı." dedi.