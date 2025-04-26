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İran'da Bender Abbas Limanı'nda Şiddetli Patlama: 516 Yaralı

İran'da Bender Abbas Limanı'nda Şiddetli Patlama: 516 Yaralı
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İran'ın Bender Abbas Limanı'nda meydana gelen şiddetli patlamada yaralı sayısının 516'ya çıktığı bildirildi. İlk belirlemelere göre patlamanın nedeni henüz açıklanmadı. Olay sonrası bazı binalarda hasar meydana geldi.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda şiddetli patlama sonucunda yaralananların sayısının 516'ya yükseldiği bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas'ın Şehid Recai Şehr Limanı'ndaki patlamada yaralananların sayısı 516'ya çıktı.

Şu ana kadar can kaybı bilgisinin gelmediği bildirildi.

Patlamadan sonra meydana gelen yangının söndürülmesi için çalışmalar halen devam ediyor.

İran'ın güneyinde Basra Körfezi kıyısında yer alan Bender Abbas Limanı'nda öğle saatlerinde şiddetli patlama meydana gelmişti.

Patlamanın nedeninin henüz belirlenemediği açıklanmıştı.

Limandaki bazı konteynerlerin patlamasıyla meydana gelen olayda ilk belirlemelere göre 47 olarak açıklanan yaralı sayısının son olarak 406'ya yükseldiği duyurulmuştu.

Ülke medyasına yansıyan haberlerde, patlamanın şiddetinden limandaki bir binanın hasar gördüğü ve çevredeki binaların da camlarının kırıldığı belirtilmişti.

Hürmüzgan Kriz Yönetimi Genel Müdürü Mehrdad Hasanzade, daha önce limandaki güvenlik konusunda yetkililere uyarıda bulunduklarını açıklamıştı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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