İran'da Aşure etkinliği İsfahan Eyaletine bağlı Nuşabad kentinde anma töreninden detaylar Kerbela hadisesi temsili oyunla canlandırılması İSFAHAN - Hz. Muhammed'in torunu Hz. İsfahan Eyaletine bağlı Nuşabad kentinde anma töreninden detaylar Kerbela hadisesi temsili oyunla canlandırılması İSFAHAN - Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü münasebetiyle, İran'ın İsfahan Eyaletine bağlı Nuşabad kentinde anma töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen törende Kerbela hadisesi temsili oyunla canlandırıldı. Güncel AA / Eisa Mohammadi Hz Muhammed İsfahan İran Güncel Haberler

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