Haber : İran'da Aşure etkinliği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İran'da Aşure etkinliği

 - Güncelleme:

İsfahan Eyaletine bağlı Nuşabad kentinde anma töreninden detaylar Kerbela hadisesi temsili oyunla canlandırılması İSFAHAN - Hz. Muhammed'in torunu Hz.

İsfahan Eyaletine bağlı Nuşabad kentinde anma töreninden detaylar

Kerbela hadisesi temsili oyunla canlandırılması İSFAHAN - Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 72 arkadaşının Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü münasebetiyle, İran'ın İsfahan Eyaletine bağlı Nuşabad kentinde anma töreni düzenlendi. Binlerce kişinin katılımıyla düzenlenen törende Kerbela hadisesi temsili oyunla canlandırıldı.

AA / Eisa Mohammadi - Güncel

Hz Muhammed İsfahan İran Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title