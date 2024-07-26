Üye Girişi
Haberler

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle tüm kamu kurumları tatil edildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İran Hükümeti, ülke genelinde devam eden aşırı sıcaklar nedeniyle halkın sağlığını korumak ve enerji tüketimini yönetmek amacıyla tüm kamu kurumlarının saat 10.00'dan sonra tatil edilmesi kararı aldı.

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle bugün ülke genelinde tüm kamu kurumlarının saat 10.00'dan sonra tatil edilmesi kararı alındı.

KAMU KURUMLARI SAAT 10'DA KAPANACAK

İran Hükümeti Bilgilendirme Konseyinin yazılı açıklamasında, kararın ülke genelinde devam eden aşırı sıcaklar nedeniyle halkın sağlığını korumak ve enerji tüketimini yönetmek amacıyla alındığı belirtildi. Karara göre, yardım hizmetleri dışında ülke genelinde tüm kamu kurumları ve bankaların bugün 06.00-10.00 arası hizmet vereceği ifade edildi.

SICAKLIK 42 DERECEYİ AŞACAK

İran'ın güneyinde bazı bölgelerde hava sıcaklıkları 50 derecelere ulaşırken meteoroloji tahminlerine göre, Tahran'da hava sıcaklığı bugün 42 dereceyi aşacak.

İran'da son yılların en sıcak günlerinin yaşanması nedeniyle ülke genelinde 24 Temmuz'da elektrik tüketimi 79 bin 189 megavat ile rekor seviyeye ulaşırken aşırı tüketimi karşılayamayacağını açıklayan elektrik dağıtım şirketi Tevanir, başkent Tahran'da 27 Temmuz'da kamu ve özel sektör için tatil ilan edilmesini isteyeceğini bildirmişti.

Tevanir'in Genel Müdürü Mustafa Recebi Meşhedi, 25 Temmuz'da yaptığı açıklamada, son günlerde ülke genelindeki ortalama sıcaklıkların geçen yılın aynı dönemine göre 2 derece arttığını ve bunun da elektrik tüketiminde aşırı yüklenmeye neden olduğunu söylemişti.

Kaynak: AA / Güncel

Tatil İran Dünya Güncel Haberler

Netanyahu'yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar

Netanyahu'yu evinde ağırlayan Trump: Başkan seçilmezsem 3. Dünya Savaşı çıkar

 Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, 'Türkiye Türk'tür Türk kalacak' yazısı Van'ı karıştırdı

Trafikteki Kürtçe uyarılara yazılan, "Türkiye Türk'tür Türk kalacak" yazısı Van'ı karıştırdı

 Küfeyi sırtına alan Özgür Özel'den Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Biz taşırız

Küfeyi sırtına alan Özgür Özel'den Erdoğan'a erken seçim çağrısı: Biz taşırız

Bakmadan Geçme

27-28 Temmuz Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? 27-28 Temmuz 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 27-28 Temmuz Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Sancaktepe, Avcılar, Esenler elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara Keçiören, Altındağ, Ayaş elektrik kesintisi! 27-28 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! Ataşehir hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Ataşehir nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Kadıköy hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Kadıköy nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Beykoz hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Beykoz nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Küçükçekmece hangi yakada, İstanbul'un neresinde? Küçükçekmece nerede, Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı? Instagram bu hikayeye erişilemiyor hatası! (ÇÖZÜMÜ) Instagram bu hikayeye erişilemiyor ne demek, neden olur? Cihan Çanak bozkurt işareti mi yaptı? UEFA Cihan Çanak'a ceza verecek mi? Rüyada birinin öldüğünü duymak ne anlama gelir?
Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf

Küçük kızı kurtarmak yerine elinde termosla beklemiş! Beren Su'nun ölümünde ihmal iddiasını kanıtlayan fotoğraf
500

Yorumlar (1)

Kadir Özer:

Sıcak bu bölgede deprem bu bölgede savaş bu bölgede huzursuzlk bu bölgede

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title