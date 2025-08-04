İran'da Aşırı Sıcaklar Nedeniyle Kamu Kurumları Tatil Edildi

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İran'da yüksek sıcaklıklar ve enerji tüketimini dengelemek amacıyla Erdebil ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde kamu kurumları 5-6 Ağustos tarihlerinde tatil edildi. Enerji tasarrufu için alınan kararla, sadece acil hizmet sunan kurumlar ve bankaların nöbetçi şubeleri açık kalacak.

İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle Erdebil ve Batı Azerbaycan eyaletlerinde kamu kurumları tatil edildi.

İran resmi haber ajansı IRNA, Erdebil Valiliğinin konuya ilişkin açıklamasını yayımladı.

Açıklamada, "Eyalet Enerji Tüketimini Yönetme Kurulu kararıyla, ülke genelinde etkili olan yüksek sıcaklar ve enerji tüketimini dengelemek amacıyla, 5 Ağustos Salı günü kamu kurumları kapalı olacaktır." ifadeleri kullanıldı.

Tatil kararının, acil hizmet sunan kurumlar ile bankaların nöbetçi şubelerini kapsamadığı kaydedildi.

Öte yandan Batı Azerbaycan eyaletinde Kriz Yönetimi Koordinasyon Kurulu'nun kararıyla kamu kurumları 2 gün (5-6 Ağustos) için tatil edildi.

Kurul, halkın desteğiyle enerji sorununun azalmasının umut edildiğini belirtti.

İran'da havaların ısınmasıyla birlikte enerji tasarrufu uygulamaları arttı.

Başkent Tahran'da aşırı enerji tüketiminin önüne geçebilmek için son günlerde farklı bölgelerde sırayla günlük 2 saat elektrik kesintisi uygulanıyor.

Sıcak havalarda klimaların devreye girmesine bağlı olarak enerji talebinin zirveye ulaştığı bu günlerde kaynakların tasarruflu kullanılması için yetkililer sık sık halka çağrı yapıyor.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı - Güncel
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