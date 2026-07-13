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İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle Hürmüzgan eyaletinde devlet daireleri 2 gün tatil edildi

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İran'ın Hürmüzgan eyaletinde yüksek sıcaklıklar ve enerji yönetimi nedeniyle tüm kamu ve eğitim kurumları salı ve çarşamba günü tatil edildi. Sıcaklığın 45 dereceye çıkması bekleniyor.

İran'ın Hürmüzgan eyaletinde tüm kamu ve eğitim kurumlarının salı ve çarşamba günü, enerji yönetimi ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle tatil edildiği bildirildi.

Hürmüzgan Valiliği, eyalete bağlı tüm kentlerde iki günlük tatil ilan edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Hürmüzgan'daki tüm kamu ve eğitim kurumlarının salı ve çarşamba günü, enerji yönetimi ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle tatil edildiği belirtildi.

Hürmüzgan'da gün içinde sıcaklık 39 dereceye çıkarken sıcaklığın yarın 45 dereceye yükselmesi bekleniyor.??????????????

Kaynak: AA / Tolga Akbaba
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