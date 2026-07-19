İran'da aşırı sıcaklar nedeniyle iki eyalette kamu kurumları yarın uzaktan çalışacak

İran'ın güneybatısındaki Huzistan ile güneyinde yer alan Fars eyaletlerinde, aşırı sıcak hava ve artan elektrik tüketimi nedeniyle kamu kurumlarının yarın uzaktan çalışma sistemine geçeceği bildirildi.

İran medyasına göre, iki eyaletin valiliği tarafından yapılan açıklamada, hava sıcaklıklarında beklenen rekor artış ve buna bağlı elektrik tüketimindeki yükseliş nedeniyle enerji tasarrufu sağlamak ve olası elektrik kesintilerinin önüne geçmek amacıyla kamu kurumları, bankalar ve sigorta kuruluşlarının 20 Temmuz Pazartesi günü uzaktan çalışacağı ifade edildi.

Sağlık kuruluşları, hastaneler, acil servisler, itfaiye, emniyet, askeri ve güvenlik birimleri ile su, elektrik, doğal gaz, ulaşım ve diğer zorunlu hizmetlerin ise normal çalışma düzenini sürdüreceği ifade edildi.

Meteorolojinin tahminlerine göre, yarın Huzistan'da hava sıcaklığının 50 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.