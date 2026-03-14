ABD ve İsrail Saldırısında İran'da Bir Ev Vuruldu: Aynı Aileden En Az 6 Kişi Hayatını Kaybetti

(ANKARA) - İran'ın batısındaki İlam eyaletine bağlı Eyvan kentinde ABD ve İsrail saldırılarında hedef alınan bir konutta aynı aileden en az altı kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İran merkezli Fars Haber Ajansı'nın haberinde, saldırının sabah saatlerinde gerçekleştiği kaydedildi. Hedef alınan binada yaşayan altı aile ferdinin öldüğü, hayatını kaybedenler arasında altı aylık bir bebeğin de bulunduğu belirtildi.

ABD ve İsrail, 28 Şubat'tan bu yana İran'daki çeşitli hedeflere hava saldırıları düzenliyor. Başkent Tahran dahil birçok bölgede saldırılar sonucu yıkım ve sivil kayıpların yaşandığı bildiriliyor. Batı İran'daki İlam eyaleti, Irak sınırına yakın konumu nedeniyle bölgedeki askeri hareketlilik ve saldırılardan en çok etkilenen bölgelerden biri olarak görülüyor.

HRANA: İki haftada binlerce can kaybı ve milyonlarca yerinden edilen kişi

İran'daki insan hakları ihlallerini izleyen ABD merkezli İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA) tarafından derlenen verilerde, 28 Şubat 2026'da başlayan savaşın ikinci haftasının sonunda çatışmalarda en az 205'i çocuk olmak üzere toplam 3 bin 19 kişinin öldü kaydedildi. Hayatını kaybedenlerden en az 1298'nin sivil olduğu ve en az 1775 kişinin de ABD ve İsrail saldırılarında yaralandığı belirtildi. Saldırılarda ayrıca 20 hastane, 36 okul ve 98 konut ya da yerleşim alanının zarar gördüğü bildirildi. İran genelinde en az 3,2 milyon kişinin de yerinden edildiği bildirildi.

