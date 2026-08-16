İran'da rejim karşıtı gösterilerde idam infazı

İSTANBUL (AA) – İran'da ekonomik nedenlerle başlayıp rejim karşıtı gösterilere dönüşen sokak olaylarıyla bağlantılı olarak, ABD ve İsrail lehine eylemde bulunmak ve İran'ın güvenliği ile ulusal çıkarlarına karşı faaliyet göstermek suçlamalarıyla idama mahkum edilen Şehram Sadıki'nin cezası infaz edildi.

Tesnim Haber Ajansı, İran Yargı Erki tarafından yapılan yazılı açıklamayı yayımladı.

Açıklamaya göre, ABD ve İsrail lehine eylemde bulunmak ve İran'ın güvenliği ile ulusal çıkarlarına karşı faaliyet göstermek suçlamasıyla Kerec Devrim Mahkemesi tarafından idamına hükmedilen Sadıki'nin cezası sabah saatlerinde infaz edildi.

Sadıki ayrıca, gösteriler sırasında aracıyla 7 polis memuruna çarparak yaralanmalarına neden olmakla suçlanmıştı.

İran'daki gösteriler

İran'da 28 Aralık 2025'te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı'da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 5 bin 858 kişinin hayatını kaybettiğini, 41 bin 283 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

İran Şehit ve Gaziler Vakfının Adli Tıp Kurumu tarafından 21 Ocak'ta yapılan açıklamada, gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçleri ve siviller dahil 3 bin 117 kişinin hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Bu kişilerden 2 bin 427'sinin "silahlı terör grupları" tarafından öldürülen güvenlik güçleri ile sivil vatandaşlar olduğu ifade edilirken 690 kişi hakkında ise bilgi verilmemişti.

Kaynak: AA