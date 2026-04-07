ABD-İsrail, İran'ın batısındaki Hürremabad Havalimanına saldırdı
İran'ın Loristan eyaletinde bulunan Hürremabad Havalimanı'na sabah saatlerinde ABD-İsrail tarafından bir saldırı gerçekleştirildi. Yetkililer, saldırıda can kaybı olmadığını açıkladı.
Yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, Loristan Vali Yardımcısı Said Purali, ABD-İsrail'in sabah saatlerinde Hürremabad Havalimanına saldırdığını duyurdu.
Purali, saldırıda can kaybı yaşanmadığını aktardı.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun