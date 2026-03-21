ABD-İsrail'in İran'ın kuzeyindeki saldırısında 3 kişilik aile yaşamını yitirdi
İran'ın Mazenderan eyaletinde ABD-İsrail'in düzenlediği hava saldırısında bir aile, anne-baba ve çocuklarıyla birlikte yaşamını yitirdi.
İran resmi haber ajansı IRNA'nın Mazenderan Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, Mazenderan eyaletine bağlı Ramser kentinde yerleşim bölgelerine hava saldırıları düzenledi.
Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırılarda anne, baba ve çocuktan oluşan 3 kişilik bir ailenin tüm üyelerinin yaşamını yitirdiği belirtildi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun