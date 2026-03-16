İran'ın Merkezi eyaletinde ABD-İsrail saldırılarında 5 kişi hayatını kaybetti

İran'ın Merkezi eyaletinde ABD-İsrail'in düzenlediği iki ayrı sivil yerleşim birimine yapılan saldırıda 5 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı. İlk saldırıda Erak kentinde 4 kişi, ikinci saldırıda ise Mahallat kentinde 1 kişi yaşamını yitirdi.

Yarı resmi Mehr Haber Ajansının Merkezi Valiliğine dayandırdığı habere göre, ABD-İsrail, eyalete bağlı Erak kentindeki bir köye sabaha karşı füze saldırısı düzenledi. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Aynı eyalete bağlı Mahallat kentinde de sivil bir yerleşim noktasına yapılan saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun
