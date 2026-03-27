İran medyası: ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Kum kentinde 6 kişi öldü

İran'ın Kum kentinde ABD-İsrail saldırılarında en az 6 kişi hayatını kaybetti. Kumar, Urumiye ve diğer kentlerde de saldırılar düzenlendiği bildiriliyor.

ABD- İsrail saldırıları altındaki İran'da çeşitli kentler hedef alınırken, Kum kentinde 6 kişinin öldüğü bildirildi.

İran'dan yayın yapan Jamaran haber sitesine göre, Kum Vali Yardımcısı Murtaza Haydari konuya ilişkin açıklama yaptı.

Haydari, ABD-İsrail saldırılarında, Kum kentinin Perdisan bölgesinde 3 konutun hedef alınması sonucu en az 6 kişinin öldüğünü, yaralı sayısının ise henüz belirlenmediğini söyledi.

Öte yandan, İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Batı Azerbaycan Eyaleti Kriz Yönetimi Genel Müdürü Hamid Safari, Urumiye kentine düzenlenen saldırıda 4 sivil binanın vurulduğunu, ölü ve yaralıların olduğunu belirtti.

Ayrıca, İran'dan yayın yapan "nournews" haber sitesinde ABD-İsrail'in hava saldırılarında bu gece Tahran, İsfahan, Kaşan, Yezd, Kum, Tebriz ve Ahvaz'ın hedef alındığı ifade edildi.

Kaynak: AA / Mustafa Melih Ahıshalı
