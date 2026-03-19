ABD-İsrail saldırılarında Bender Enzeli'de gümrük ve denizcilik kurumu vuruldu

İran'ın kuzeyindeki Gilan eyaletine bağlı Bender Enzeli'de, gümrük genel müdürlüğü ile denizcilik kurumunun ABD-İsrail saldırılarında hedef alındığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna göre, Bender Enzeli Kaymakamı Muhammed Salih Ziyayi konuya ilişkin bilgi verdi.

Ziyayi, "Bender Enzeli'de gümrük genel müdürlüğü ve denizcilik kurumu saldırıya uğradı. İlçe merkezine herhangi bir saldırı yapılmadı." dedi.

İranlı yetkili, ABD ve İsrail'in Bender Enzeli'ye düzenlediği füze saldırısında şu ana kadar can kaybı yaşanmadığını kaydetti.