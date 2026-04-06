İran'da ABD-İsrail "propagandası" ve "kamu güvenliğini bozmak" suçundan 235 kişi gözaltına alındı

İran'da ABD- İsrail lehine propaganda faaliyetinde bulunmak ve kamu güvenliğini bozmak suçlamalarıyla 235 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının Tahran Emniyetine dayandırdığı habere göre, son günlerde "toplumda güvensizlik oluşturmaya çalışmak, düşman lehine propaganda yapmak, siber alanda güvenliği bozan unsurları örgütlemek ve ABD-İsrail destekli medya kuruluşlarına görüntü ve fotoğraf göndermek" gibi faaliyetlerde bulunan 235 kişi Tahran'ın batısındaki bölgelerde gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerden 93'ünün mahkeme kararlarıyla tutuklandığı aktarıldı.