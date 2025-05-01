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İran'da 5 Büyüklüğünde Deprem: 23 Yaralı

İran'da 5 Büyüklüğünde Deprem: 23 Yaralı
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İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Roşthar ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde bazı köylerde küçük çaplı hasar oluştu ve 23 kişi hafif şekilde yaralandı.

İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Roşthar ilçesinde, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Rezevi Horasan eyaletine bağlı Roşthar ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Rezevi Horasan eyaletinin Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı köylerde küçük çaplı hasar meydana geldiği ve depremde 23 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel
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