İran'da 5 Büyüklüğünde Deprem: 23 Yaralı
İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Roşthar ilçesinde meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde bazı köylerde küçük çaplı hasar oluştu ve 23 kişi hafif şekilde yaralandı.
İran'ın doğusundaki Rezevi Horasan eyaletine bağlı Roşthar ilçesinde, 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Rezevi Horasan eyaletine bağlı Roşthar ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Rezevi Horasan eyaletinin Kriz Yönetimi Merkezi'nden yapılan açıklamada, bazı köylerde küçük çaplı hasar meydana geldiği ve depremde 23 kişinin hafif şekilde yaralandığı belirtildi.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun - Güncel