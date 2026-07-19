İran'ın Huzistan kentinde 5 büyüklüğünde deprem
İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Salend ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem çevre kentlerde hissedilirken, şu ana kadar can veya mal kaybı bildirilmedi. Kızılay ekipleri bölgeye sevk edildi.
İran'ın Huzistan kenti yakınlarındaki Salend ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İran Ulusal Sismoloji Merkezinin verilerine göre, merkez üssü Huzistan'ın Salend ilçesi olan 5 büyüklüğündeki deprem, yerel saatle 05.55'te kaydedildi.
Huzistan eyaletinin yönetim merkezi Ahvaz ile Endimeşk ve Dezful kentlerinde de hissedilen depremin 8 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirlendi.
Şu ana kadar herhangi bir hasar bilgisi verilmezken Kızılay ekiplerinin muhtemel hasara ilişkin bölgeye sevk edildiği aktarıldı.
Kaynak: AA / Ahmet Dursun